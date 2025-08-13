L’action se situe à la fois sur un plateau de théâtre et dans les hautes plaines de Sibérie.
L’auteur débute sa 12ème comédie avec Guitry et l’achève avec Tolstoï.
Une comédie épicée, baroque, juste pour rire, interactive dans la plus pure tradition du café- théâtre lyonnais. Les plus « chanceux » se verront proposer de monter sur scène pour participer à ce voyage en » Absurdie « . On ne sait plus qui est qui mais on rit beaucoup.
Une pépite de bonne humeur avec plusieurs niveaux de lecture. Une recette anti-stress, l’antidote contre la morosité.
Théâtre : Guère épais, mince alors.
Voyage en « Absurdie », spectacle drôle, drôle de spectacle, vaudeville, guerre des tranchées. Tous aux abris !
11 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36
