Théâtre : Happi hour, l’impro sans modération

Hilarité garantie. Succès public depuis 2018 !
Parking gratuit (à partir de 18h) à 3 min à pied.
Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h et après le spectacle en présence des artistes.
Dans une ambiance très musicale, trois serveurs en noeud papillon vous serviront des sketchs inédits à partir des sujets que vous aurez commandés ! De quoi être servi en improvisation !
3 rue de Mai 26200 Montélimar Tél. 04 75 53 82 98
