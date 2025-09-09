L’illusion théâtrale est ainsi rompue de manière définitive. Ainsi, de la même façon que les cellules vivantes se divisent pour se multiplier, deux nouveaux personnages issus de l’élite artistique font tout à coup irruption et tentent de comprendre et de définir la nature de cet incident.
Théâtre ici et maintenant
Un événement tragique survient lors d’une représentation théâtrale. L’un des deux acteurs, sous le regard ébahi de son partenaire, quitte son rôle et invente son propre langage.
