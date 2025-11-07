Théâtre : « Il court, il court le muret « 

L’Amicale de Bonlieu et l’ASCM vous propose la représentation de la pièce de Anny Lescalier et Jean-Claude Martineau « Il court, il court le muret », le samedi 6 décembre 2025 à 20h00 à Marches, salle Jean Cheval.

Les querelles de voisinage sont fréquentes entre les Derouin et les Nobet et le simple muret surmonté d’un grillage qui sépare leurs jardins, ne suffit pas à arrêter les manifestations de mauvaise humeur des deux protagonistes. Si encore, le mur était droit… Mais non ! Les cinq centimètres trop à droite sur dix mètres de long ont relancé une vieille rancune, aux causes inconnues, datant de leurs parents respectifs. Et pour tout arranger, Blandine Nobet est amoureuse du fils Derouin. La honte !!

Comment faire pour que ces deux ennemis jurés puissent s’entendre un jour ? L’arrivée de deux médiatrices envoyées par Julien Courbet n’arrangera rien à l’affaire, pas plus que la fugue de Germaine Derouin. De tentative de hold up en déprime, de machiavélisation du conflit en coalition féminine, de Pinot en Riesling… le conflit s’enlise et il faudra un événement inattendu pour qu’enfin le climat s’apaise de chaque côté du muret..

Mais Derouin et Nobet sont ils vraiment réconciliables ?…