Théâtre

Théâtre « Il était une autre fois »

Une parodie de contes de fées où les héros de votre enfance n’ont pas la vie facile !
Ecrite par Mathias Perez et interprétée par le Théâtre de l’Optime.

Théâtre « Il était une autre fois »
Le 17/01/2026 19:00

20 rue Simon Chopin 26750 Génissieux Tél. 04 75 02 60 40

Payant