ThÃ©Ã¢tre : IntimitÃ© V(i)olÃ©e

Ce spectacle, interprété par Amandine Desbarbieux, abordait avec sensibilité le thème des violences sexuelles, mêlant mots et musique.

Avec la participation du pianiste Philippe Paysserand et une mise en scène d’Isabelle Paysserand, cette oeuvre visait à sensibiliser et à briser les tabous autour des violences sexuelles.