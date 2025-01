ThÃ©Ã¢tre : Je suis Alceste

Venez nombreux pour assister à la représentation de la pièce de théâtre « Je suis Alceste », écrite et interprétée par Mickaël Taboyan et mise en scène par Caroline Lhuillier Combal !

Avec humour et tendresse, Je suis Alceste, nous ouvre les portes d’un univers où se croisent la verve et les emportements du personnage de Molière avec le parcours solitaire et contemporain d’un comédien tenté de rompre avec le monde.

De la solitude à la misanthropie, il n’y a qu’un pas. Seul dans sa chambre, un homme s’invente un monde dans lequel il s’enferme avec son père, ses pères du théâtre et de la philosophie. S’identifiant au personnage d’Alceste, figure héroïque du Misanthrope, il fait du jeu une quête d’identité

Ses réflexions sur la vie, sa relation avec son père, son goût pour les penseurs pessimistes vont-ils le pousser jusqu’à l’incarnation parfaite ?