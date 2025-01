Dans « Je t’aime à l’italienne », il est bien évidemment question d’amour. Et plus particulièrement de l’histoire d’amour entre Aïcha et Carlo qui dure depuis deux ans.

Seulement voilà, Carlo a complètement zappé de prévenir Farid, le frère d’Aïcha, dragueur invétéré et, accessoirement, son meilleur ami.

Comment va-t-il réagir ?

L’arrivée de la flamboyante Rachel risque de tout compromettre…