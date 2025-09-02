Théâtre : « J’habite ici » par la Cie Le Temps d’un mouvement – Les Rencontres Théâtrales Romanaises

Scénario :
Un immeuble, un quartier, une ville, un pays, le monde.
Cette dernière création de la troupe des Talons Cachés, vous montrera comment érotiser l’ensemble d’un ministère, l’intérêt d’élire un maire incompétent ou stupide, au choix, l’effet mobylette dans le rapport amoureux, la solitude d’une concierge ange gardienne d’un immeuble peuplé de démons, les effets néfastes de l’infection urinaire sur la critique dramatique, la fibre romantique de la police, l’effarante connerie du fascisme… Et bien d’autres personnages, mosaïque de cette époque dont l’humour reste la seule issue de secours.
Parce que nous aussi nous habitons tous ici… Un immeuble, un quartier, une ville, un pays, le monde.