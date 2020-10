Théâtre : la Bonne colère

Raconter les oppressions d’hier et celles d’aujourd’hui, avec nos corps, nos voix et nos bottes.

Dire la résistance en forme d’élan de vie et de lutte poétique.

Chercher la source du geste, des communications, des chansons.

Revenir au rythme des mots, à la poésie des sons, réinventer des langages.

Trouver la grâce en bottes en caoutchouc.

Une matière brute d’énergie rythmée, féminine et poétique.