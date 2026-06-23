Martin Langlois, quarante ans, est metteur en scène. Ses parents, Liliane et Paul, que tout oppose se sont rencontré·es en 1968. Paul, écrivain, avait alors tiré un roman à succès de leur histoire, emprisonnant Liliane dans une représentation réductrice d’elle-même. Martin garde de l’histoire de ses parents une défiance envers l’engagement politique ainsi que le désir d’écrire une pièce pour rendre hommage au parcours d’émancipation de sa mère. Avec
La Chambre de l’écrivain, Marc Lainé clôt le cycle Liliane et Paul en imaginant une pièce gigogne, indépendante des deux premiers volets, où les époques et les médiums s’entrecroisent. Sur scène, plusieurs générations d’interprètes incarnent Liliane et Paul à différents âges, des années 1970 à nos jours. Comment raconter une vie sans la trahir ni la vampiriser? Quelles dynamiques de pouvoir et d’aliénation se jouent dans le geste d’écriture? À l’heure d’une nouvelle vague féministe, que reste-t-il de l’héritage de Mai 68?
Au mitan de sa vie, Marc Lainé s’engage dans une enquête autobiographique sublimée par la musique de Vincent Segal.
Théâtre : La chambre de l’écrivain
Après Nos paysages mineurs et En finir avec leur histoire, l’auteur tente de comprendre ce qui l’a poussé à faire fiction de son histoire personnelle et livre une réflexion sur l’acte d’écriture.
1 Place Charles Huguenel 26000 Valence Tél. 04 75 78 41 70
Martin Langlois, quarante ans, est metteur en scène. Ses parents, Liliane et Paul, que tout oppose se sont rencontré·es en 1968. Paul, écrivain, avait alors tiré un roman à succès de leur histoire, emprisonnant Liliane dans une représentation réductrice d’elle-même. Martin garde de l’histoire de ses parents une défiance envers l’engagement politique ainsi que le désir d’écrire une pièce pour rendre hommage au parcours d’émancipation de sa mère. Avec