Les comédiennes et comédiens incarnent une trentaine de rôles dans un enchaînement effréné.
Précarité, racisme, égoïsme : tout y passe !
Théâtre : « La crise » par la Cie » Et si on jouait »
La compagnie théâtrale « Et si on jouait » vous propose une adaptation théâtrale du film culte « La crise » de Coline Serreau qui carbure à l’humour et nous invite à retrouver des personnages délirants et des situations mordantes.
Mise en scène : Hugo CHAPIN
92 Route Nationale 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 06 74 71 31 47
