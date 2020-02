Théâtre : La Déforestation

Cette pièce , libre adaptation de « La Forêt » d’Alexandre Ostrovski par Alberto Nason, met en scène les aventures de deux saltimbanques dans la Russie du 19ème siècle: Infortunatov, acteur tragique et Fortunatov, acteur comique.

Flanqué de son comparse comique, Infortunatov revient quinze ans plus tard dans le domaine de sa vieille tante fortunée …

Comédie à l’intrigue colorée où se croisent scènes d’amour, de luttes pour l’argent, de caprices grotesques… bref, une apologie des comédiens mêlée à une satire de la vie provinciale russe sous tous ses aspects, et dont la portée universelle est indéniable