Théâtre : « La femme du boulanger » de Marcel Pagnol

Aimable, le boulanger du village, nouvellement installé, nourrit la passion du pain et l’admiration qu’il a pour sa femme. La nature de l’amour étant ce qu’elle est, Aurélie, la femme du boulanger, croise par hasard les yeux d’un irrésistible berger et décide de le suivre en faisant fi des conséquences que cela aura sur le monde. Voyant le boulanger déboussolé par l’absence de sa femme, les villageois se retrouvent pétris de peur de n’avoir plus jamais de pain…
Mise en scène Brice Quetel.
Avec : Caroline Blanchart, Dominique Bornes, Maxime Burckel, Sabine Cossin, Arnaud Duc, Magali Ganichot, Benoit Guinebretiere, Jessica Jouannet, Angélique La Rosa, Théo Mallet, Micheline Michaud, Jean-Luc Philibert, Marie-Laure Philibert, Thierry Ponthieux, Guillaume Tyrel de Poix.