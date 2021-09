Théâtre – « La fièvre de Cheval »

L’oeuvre du facteur Cheval reste énigmatique et fascinante. On trouve pléthore d’hypothèses et autres élucubrations idéalisées et esthétiques à propos du Palais Idéal et de son bâtisseur.

Entre conscient et inconscient, le théâtre et l’humour vont tenter d’explorer la psychologie profonde du facteur d’Hauterives. Pourquoi et comment consacrer plus de quarante ans de sa vie à une construction réelle et onirique, sage et exubérante, locale et exotique, qui recueille toujours un immense succès ? La Fièvre de Cheval pose la question de la genèse de la création. Liberté ou dépendance ? Jeu ou obstination ? Sublimation ou égarement ? Création accessible à quelques-uns seulement ou possible pour tous ? Cette fièvre de Cheval nous interpelle singulièrement, mystérieusement et parfois nous murmure :

» Et toi, qu’as-tu fait de ton talent ? «