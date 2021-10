Théâtre : La Frise Hystérique

Au tableau ! Récitez-moi les 5 périodes de l’Histoire de France (et de ses environs). Comment ça, vous ne savez pas ? Alors » la Frise Hystérique » euhhhh… pardon, « … HistOrique » est faite pour vous.

Ce spectacle drôle et dynamique de la Chouette Comédie permet d’aborder les 5 grandes périodes de l’Histoire grâce à des saynètes où défilent des personnages marquants… ou pas (Marie-Antoinette, Léonardo di caprio De Vinci, Napoléon, le chien de ma voisine, etc….)

Les deux comédiennes, de façon décalée et anecdotique, vont ainsi reconstituer, avec l’aide du public, la traditionnelle frise chronologique telle qu’on l’apprend à l’école.

Les grandes périodes de l’Histoire n’auront plus de secret pour les petits comme pour les grands qui ont tout oublié, grâce à ce spectacle à deux lectures.