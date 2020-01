Théâtre: la messe est dite

C’est le jour J, Nénette se marie et a confié la décoration de l’église à Litchie, son amie d’enfance.Alors qu’elle s’apprête à accomplir sa mission, Litchie découvre que les invités du mariage sont déjà là et que l’église est en piteux état. Dans ce spectacle, Litchie nous emmène dans l’exploration décalée de ses deux grandes obsessions : l’amour et le sacré.

Les spectateurs sont d’emblée projetés dans l’univers du mariage puisqu’ils en sont les invités et que l’église prend forme sous leurs yeux. Litchie est une grande amoureuse, fleur bleue version kitch. Elle a peu de retenue et s’amuse de tout. Elle est aussi très dévouée, cherche à faire du mieux qu’elle peut, partout et tout le temps. Litchie a reçu une éducation religieuse dont elle s’amuse plus qu’elle ne se moque. Elle adore la grandiloquence du religieux, le rose et tout ce qui brille.Isabelle Courbot pratique l’art clownesque depuis 1993. Elle s’est formée auprès de différents pédagogues, écoles et théâtres (Le bataclown ; le théâtre du Samovar ; le théâtre du Prato ; La Royal clown Company). Depuis 5 ans elle travaille avec Bruno Krief et s’intéresse plus particulièrement à l’écriture clownesque.Elle a créé plusieurs numéros éphémères, 2 duos en 2002 et 2005, un solo en 2012, un trio en 2016. Elle pratique le clown en improvisation dans des conférences, assemblées générales d’associations ou réunions thématiques.