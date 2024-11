Rien ne va plus à la cour du roi Roger. Sa fille, la belle et prude princesse Roxane, n’est toujours pas mariée à 24ans, malgré tous les efforts du roi et de la reine. Pourtant Gwendoline sa suivante, ne manque pas d’idées pour tenter de la dévergonder, mais en vain.

De plus, la reine Mathilde a perdu la clé de sa ceinture de chasteté et le roi Roger refuse catégoriquement de laisser un serrurier fourrer le nez dans les « affaires » de sa femme. Aussi se trouve-t-il contraint d’engager une sorcière pour éliminer la reine.

Mais Gandulf , l’homme à tout faire hideux du château, chargé par le roi de dénicher un prince charmant digne d’épouser la princesse, parviendra t-il à sauver tout ce beau monde ?