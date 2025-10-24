Dans un manoir, la tante Dubard, affectueusement surnommée » La Soupière « , devient l’objet de convoitise. Les membres de la famille, surtout le neveu Paul ayant des problèmes financiers avec son usine de robinets, sont prêts à tout pour s’emparer de l’héritage, ourdissent des plans machiavéliques. Entre rires et frissons, cette pièce vous plongera dans un univers où l’amour familial se mêle à la trahison.
Venez découvrir :
– Des personnages hauts en couleur
– Des rebondissements inattendus
– Une ambiance à la fois intrigante et hilarante
» La Soupière » – Quand l’héritage devient un véritable plat de résistance !
Théâtre « la Soupière »
Comédie de Robert Lamoureux, mise en scène de Daniel Munier.
Une comédie noire sur les secrets de famille et les luttes pour l’héritage !
11 saint Maurice 26730 Hostun Tél. 06 85 20 29 06
