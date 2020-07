L’arbre qui pense de et par Carole Joffrin.

Qui peut savoir ce que disent les arbres quand ils parlent des humains ? demandait le poète Jacques Prévert ? Tissage de contes, poésies et chansons du fond des âges, ce spectacle délicat, tendre et joyeux nous emmène sous les ombrages à la découverte de nous-mêmes et de la nature.