Théâtre : « L’avare » par la Cie Tryd’art – Les rencontres théâtrales romanaises

A l’occasion des rencontres théâtrales romanaises, la Compagnie « Tryd’Art » présente » L’avare » de Molière, mise en scène par Alexandre Moutet avec 11 comédiens et 7 danseuses.

Scénario :

De l’amour, des complots, des quiproquos… et surtout un Harpagon plus radin que jamais !

Obsédé par son argent, il préfère cacher son trésor et ruiner le bonheur de ses enfants plutôt que de lâcher un sou.

Son fils Cléante aime Marianne ? Tant pis, c’est lui qui l’épousera !

Sa fille Elise rêve d’amour ? Il l’enverra chez un vieux riche !

Mais ça serait trop simple si tout se passait comme prévu…

Entre mensonges, déguisements, et l’inépuisable malice du valet La Flèche, la situation va vite tourner au chaos total !

Une comédie rythmée, hillarante et pleine de surprises, où l’avarice d’Harpagon finira bien par lui jouer un tour…

Venez rire avec nous, Molière n’a pas fini de vous surprendre !

Billetterie en ligne sur HelloAsso ou sur place une demi-heure avant le spectacle.