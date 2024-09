ThÃ©Ã¢tre Le Fenouillet : PrÃ©sentation de saison

Sur deux jours, profitez de spectacles, d’improvisations, et de musique en lien avec notre nouvelle programmation !

Venez partager un verre et savourer une petite restauration avec les élèves, professeur·es et bénévoles du Fenouillet.

Axel Van Exter, notre directeur artistique, présentera les temps forts à venir pour une saison placée sous le signe du renouveau et de l’ouverture !

—

Au programme :

– Saynètes et improvisations.

– Concerts, projections, rencontres.

– Informations et adhésions.

Ne manquez pas les 28 et 29 septembre, les interventions des artistes invités :

– Axel Van Exter : metteur en scène, professeur, comédien.

– Charlotte Périon : professeure de théâtre, comédienne.

– Les comédien·nes du MIAM Mouvement d’Improvisation Amateur de Marsanne.

– Sandrine Marchetti : pianiste, compositrice, arrangeuse.

– Loïs Le Van : chanteur, compositeur.

– Laurent Delahaye : metteur en scène, professeur.

– En bouquet final : 3 pièces de Tchekhov interprétées par les ateliers du Fenouillet !

Deux jours d’événements gratuits pour toutes et tous.

Venez en nombre sous la lumière du Fenouillet !