ThÃ©Ã¢tre : Le Jambon – il va devoir trancher !

Au départ, Rémi et Julie passaient juste faire un » coucou rapide » chez leurs amis pour fêter une bonne nouvelle : ils ont gagné au loto ! Mais Clément et Jessica, eux, viennent d’apprendre la perte d’un proche et pensent que leurs amis sont venus les soutenir. Pris

au piège dans cette soirée qu’ils espéraient joyeuse, Rémi et Julie décident de ne pas dire la raison de leur venue et de mentir comme ils peuvent… C’est-à-dire pas bien ! Culpabilité, mesquinerie, rancoeur, mauvaise foi, non-dits, le bonheur des uns fait le malheur des

autres pour notre plus grand plaisir… Mais lorsqu’ils vont apprendre que le mort n’est pas tout à fait mort et qu’il est encore possible de le sauver grâce à l’argent qu’ils ont gagné, ils vont devoir trancher ! Finalement, qui sera le jambon ?