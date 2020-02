Théâtre – Le Prénom

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité. Mais quand on lui demande s’ils ont déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos…

Avec : Anne ROBERT, Élodie BILLION, Nicolas LEBLANC, Arnaud GÉLIBERT

et Alexis ESCOFFIER