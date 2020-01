Théâtre: le Shakespeare Tour!

LE SHAKESPEARE TOUR ! par Lardenois et Compagnie (Ardèche) Spectacle tout public à partir de 13 ans. DÉCOUVRIR LA VIE ET L’OEUVRE DE WILLIAM SHAKESPEARE.

Bienvenue sur la Planète Shakespeare !

Shakespeare est-il l’auteur des pièces de William Shakespeare ?

Né en 1564 à Stratford- Upon-Avon au coeur de l’Angleterre, il quitte l’école à l’âge de 14 ans !

Qu’a t-il fait durant les 8 années au cours desquelles on perd complètement sa trace ?

Comment est-il devenu une gloire mondiale dont les textes continuent à être traduits et joués dans le monde entier ?

Au total la Planète Shakespeare c’est 37 pièces dans des registres très variés : des comédies, des pièces historiques, qui comportent quelques 900 personnages animés de toutes les passions humaines !

Le Shakespeare Tour est une manière ludique pour aller à la rencontre du Grand Will et de son oeuvre !