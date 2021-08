Théâtre – L’Echappée des Rues – Tout en Vrac – La Cuisinière

Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes. En un tour de main, la farine se tamise, les oeufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule, elle doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque. Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti.