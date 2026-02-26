Théâtre : L’entretien

Plongez dans les coulisses d’une carrière musicale imaginaire, où un comédien-chanteur-improvisateur incarne un célèbre artiste de la chanson française, inventé de toutes pièces à partir des suggestions du public !

Sur le plateau d’une émission, il est interviewé par un journaliste-pianiste qui le guide à travers les moments clés de sa vie et de sa carrière.

Chaque scène révèle une anecdote, un succès ou un échec, créant en direct l’histoire d’une star fictive. Et lorsque vient le moment d’interpréter ses « plus grands tubes », le comédien improvise sans filet sur les notes du piano, offrant au public des chansons inédites qui auraient pu marquer des générations.

Parkings gratuits (à partir de 18h) à 3 min à pied.

Buvette et petite restauration sur place à partir de 19h et après le spectacle, en présence des artistes.