Théâtre : Les aventuriers de la cité Z

Après plus de 800 représentations, Les Aventuriers de la Cité Z, la parodie pastiche et déjantée d’Indiana Jones débarque dans la Drôme. 1h30 de rires et de suspens dans une mise en scène rythmée et originale !

1925, Le célèbre explorateur anglais Percival Harrison Fawcett disparaît mystérieusement dans la jungle amazonienne alors qu’il tentait de découvrir la cité » Z « , ultime vestige du mythique Eldorado.

Dix ans plus tard, sa fille Joan, part à sa recherche en compagnie de Jack Beauregard, un aventurier français un brin mythomane, tout autant intéressé par l’or des incas que par le charme de la jeune femme. Mais ils ne sont pas les seuls à convoiter ce trésor fabuleux. Les sbires d’Hitler lancés à leurs trousses feront également tout pour s’en emparer. Une course-poursuite haletante s’engage alors…

Laissez-vous emporter par cette fantastique chasse au trésor à la Indiana Jones ! Au travers de 16 personnages hauts en couleurs et 26 décors différents, cette comédie d’aventure trépidante, inspirée d’une histoire vraie, vous fera voyager aux quatre coins du monde.