. Après avoir découvert la Cité Z, Joan est convaincue que cette dernière a été fondée par les survivants de l’Atlantide. Déterminée à prouver son existence, elle décide de partir en quête de la mythique cité engloutie, en s’appuyant sur un carnet annoté par Platon, laissé par son père.
Théâtre : Les aventuriers de l’Atlantide
Le succès du Festival d’Avignon OFF 2025 arrive à St Donat !
L’histoire suit Joan Fawcett-Beauregard et Jack Beauregard, un duo d’explorateurs aux relations tumultueuses
