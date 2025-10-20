Théâtre Les Excités – A deux, c’est mieux ?

Les confidences d’un couple face à son destin !

Les confidences d’un couple face à son destin !

Plongez dans l’intimité d’un couple après la crise des 7 ans. Un spectacle d’improvisation unique, à la fois drôle, fou et émouvant, où les confessions à un thérapeute deviennent le fil conducteur d’une exploration sincère et touchante de la vie à deux.

Une thérapie improvisée où ce couple sera face à son destin. Venez les aider à tracer leur chemin, car vous ne serez peut-être pas qu’un simple spectateur…

Une soirée où l’amour, l’humour et le doute s’entremêlent… Saurez-vous les guider ?