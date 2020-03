Théâtre: les Insensés, cabaret poétique

Voici une galerie de personnages ordinaires, voir insignifiants, qui poursuivent imperturbablement leur quête de sens bien que prisonniers de leur condition.

Car ici règnent bêtise, cruauté et injustice !

L’absurde pourrait être une issue de secours, un réconfort ; il est malheureusement leur prison.

Dans ce modèle de société, qui à bien des égards force la ressemblance avec le nôtre, rien n’a de sens, ni politiquement ni sentimentalement, mais ce n’est pas une raison pour cesser d’en chercher !

Extrêmement drôles à leur dépens, venez assister à toutes leur tentatives ratées, leurs échecs prévisibles, ou encore leurs victoires sans gloire, et laissez-vous aller à un rire libérateur, profondément cathartique !

Hanokh Levin, est un des principaux dramaturges israélien, né à Tel Aviv en 1943 de parents d’origine polonaise. Il étudie la philosophie et la littérature à l’université de Tel Aviv, et commence sa carrière littéraire en écrivant de la poésie, puis des nouvelles, des pièces et cabarets satiriques, des tragédies et des comédies.

Il est l’auteur d’une oeuvre considérable qui comprend des sketches, des chansons, de la prose, de la poésie et plus d’une cinquantaine de pièces de théâtre qu’il a, pour la plupart, lui-même mises en scène. Cofondateur de l’Association des auteurs dramatiques israéliens, il a milité pour l’amélioration du statut et des droits du dramaturge dans son pays.

Jeu : Jeanne Courrier, Caroline Demourgues, Baptiste Relat, Axel Van Exter

Mise en scène : Baptiste Relat

Création lumière : Tanguy Lafond