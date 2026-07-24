Les Gaillard, c’est une histoire de famille. Chaque membre a un rôle, une place. Et une histoire, que l’on découvrira au fil des chansons. Sur scène, plusieurs générations cohabitent, rassemblées autour de l’invention de leur ancêtre commun Eugène Gaillard : une machine géante, l’accumulalalateur de particules, qui transforme les chansons en lumière. Afin de faire fonctionner l’engin, les Gaillard s’évertueront à faire pousser la chansonnette au public en déroulant les paroles des chansons de mille façons, avec toute leur énergie et à travers des systèmes de bric et de broc toujours plus farfelus, ingénieux et surprenants les uns que les autres. De Frehel à Stromae, venez redonner vie à des chansons d’hier et d’aujourd’hui, pour raconter, se souvenir, et se faire du bien. Laissez-vous aller à l’unisson dans le seul but d’être ensemble… !
Théâtre : Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve)
Les Gaillard forment une famille où chaque voix compte. Sur scène, plusieurs générations se rassemblent autour d’une machine qui transforme les chansons en lumière. De Fréhel à Stromae, le public est invité à chanter à l’unisson.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99