ThÃ©Ã¢tre : Les PÃ¢tissiÃ¨res

Les trois soeurs Mina, Flo et Lili ont dû vendre la pâtisserie « Charlemagne » qu’elles avaient héritée de leur père. Désormais en maison de retraite, elles retracent le fil des événements qui les ont amenées là, dénonçant avec un humour corrosif la concurrence des produits industriels et des pâtisseries orientales, la disparition du bon goût ou encore l’avidité des banques et des promoteurs immobiliers.

Cocasses, acides, douloureuses, mais toujours résolument optimistes, ces pâtissières évoquent leur vie passée, tout entière vouée à l’amour du métier.