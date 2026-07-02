Dés 19 h: En attendant Molière…

Planches de charcuterie/fromage préparées par l’épicerie gourmande CARPE DIEM.

Il est prudent de réserver sur « helloasso Beaumont Nous Retrouver ».

Également le food truck « coté Mont Blanc » vous proposera ses délicieuses glaces.

Ambiance assurée.

A 21 h: Théâtre:

LES PRÉCIEUSES RIDICULES (revisitées) : Comment deux jeunes femmes prétencieuses, obsédées par le raffinement sont dupées par des valets déguisées en nobles.

Par la troupe professionnelle « LES TRÉTEAUX DU FENOUILLET »

Réservation possible sur « helloasso les tréteaux du fenouillet »

billetterie sur place.