Théâtre

Théâtre : Les Précieuses Ridicules

Retrouver la pièce de théâtre des Précieuses Ridicules de Molières, revisitée.

Théâtre : Les Précieuses Ridicules
Le 21/07/2026 19:00

8 Chemin des Fontaines 26760 Beaumont-lès-Valence

Contacter par mail Site internet
Payant

Dés 19 h: En attendant Molière…

Planches de charcuterie/fromage préparées par l’épicerie gourmande CARPE DIEM.
Il est prudent de réserver sur « helloasso Beaumont Nous Retrouver ».
Également le food truck « coté Mont Blanc » vous proposera ses délicieuses glaces.

Ambiance assurée.

A 21 h: Théâtre:
LES PRÉCIEUSES RIDICULES (revisitées) : Comment deux jeunes femmes prétencieuses, obsédées par le raffinement sont dupées par des valets déguisées en nobles.
Par la troupe professionnelle « LES TRÉTEAUX DU FENOUILLET »
Réservation possible sur « helloasso les tréteaux du fenouillet »
billetterie sur place.