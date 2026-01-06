Qui se souvient de l’Affaire Dussaert qui jeta un pavé dans la mare déjà trouble du monde de l’art contemporain ? En nous amusant de l’histoire de l’artiste plasticien, l’affaire que suscita sa dernière oeuvre est l’occasion de répondre avec humour et impertinence, aux questions que se pose aujourd’hui le profane en face d’une oeuvre d’art contemporain.
Théâtre : L’illusion des apparences
Sous la forme d’une conférence-théâtre entre satire et comédie, Laurent Martini vous explique les dessous de l’art contemporain. Venez nombreux !
10 rue Bonnevaux 26100 Romans-sur-Isère Tél. 06 80 88 18 00