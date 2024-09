ThÃ©Ã¢tre- L’Incertaine Compagnie – Fragments, d’un Fragment, d’un Fragment

Ils ont fait quelques recherches littéraires, historiques, scientifiques et ont prévu quelques surprises. C’est dense. Et voilà qu’ils dansent. Chantent. S’embrassent. L’Incertaine compagnie s’empare des mots de Roland Barthes, mais aussi de Céline Dion, de troubadours du moyen âge ou encore de Dalida pour écrire une fable autour des méandres de l’état amoureux. Observer ce qu’il peut avoir de désolant, parfois douloureux mais aussi – et surtout ! – de jubilatoire. Comme une tentative de rire de l’amour et le fêter collectivement.