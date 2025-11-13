Tout commence un beau jour dans une brocante, lorsqu’il découvre une copie de la toile de Courbet. Cette reproduction, d’assez mauvaise facture, coûtait 200 euros. Elle est aujourd’hui le point de départ d’un joyeux empilement de questions plus ou moins pragmatiques, philosophiques, économiques ou poétiques, sur la valeur potentielle des choses, sur la valeur potentielle de l’argent, et surtout : sur la valeur potentielle de l’aventure.
Théâtre – L’origine du monde (46×55) – Nicolas Heredia
Un spectacle quelque part entre la conférence, le jeu d’argent, l’histoire dont vous êtes le héros et la réunion Tupperware.
