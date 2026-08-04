Théâtre : Ma belle cousine – Bussy et Madame de Sévigné

La pièce de théâtre: » Un moment délicieux et plein d’humour entre ces deux cousins à la plume si affutée.

La rencontre à la fois pleine de tendresse et d’espièglerie entre Roger Bussy de Rabutin et sa chère cousine Marie de Sévigné, à la correspondance généreuse et délectable. »

La pièce, d’une heure quinze environ, écrite par Barbara Lecompte, est basée sur des faits réels et historiques. Marie de Sévigné est une écrivaine épistolaire du 17eme siècle.

Roger de Bussy Rabutin est son cousin. Ils interrogent le mariage, la vie, l’amour, la liberté, la mort.

La marquise Marie de Sévigné et son cousin Roger de Bussy Rabutin échangent des lettres émouvantes, traversent des turbulences politiques et réconcilient leurs différends.

Le veuvage précoce de Marie lui offre la liberté alors que Roger doit s’exiler dans son domaine bourguignon sur ordre de Louis XIV.

Les cousins partagent leurs tourments réciproques et exaltent leurs esprits forts à coup de plumes drôles et incisives, qu’ils nomment leur » rabutinage « .

Leur lien singulier résistera aux épreuves du temps pour arriver jusqu’à nous.

Cette pièce est une sorte de dialogue en 7 scènes pour 2 personnages et une troisième voix, instrumentale.

Compagnie : Cie Drômoise de la Cigale.

Équipe artistique : Marie de Sévigné: Pascale Garçon, Bussy: Bruno Vatan, instrumentiste: Delfine Ragonot.

Metteur en scène : Françoise Aufauvre.

Auteur : Barbara Lecompte Dans le cadre de l’Année Sévigné.