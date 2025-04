Théâtre – Mamie Lüger

Une pièce de théâtre issue du roman de Benoit Philippon « Mamie Lüger », sur une adaptation de Josiane Carle et Carole Chevrier. Pièce interprétée par Monique Chevailler, Annick Leboulanger et Franck Vidal. Organisé par « Ponet Notre Village ».

Six heures du matin : Berthe, cent deux ans, canarde l’escouade de flics qui a pris d’assaut sa chaumière auvergnate. Huit heures : l’inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Luger vide son sac, et le récit de sa vie est un feu d’artifice. Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors… Aveux, confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la vieille édentée, mais il sent qu’il va falloir creuser. Et pas qu’un peu.