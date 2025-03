Théâtre : « Matcha Girl »

Fleur de thé pour célébrer une bonne nouvelle, thé rouge du Yunnan pour se concentrer, Cha No Yu pour faire le deuil d’un amour disparu : pour les initiés, le thé est bien plus qu’une boisson accompagnant des gâteaux secs. Fille d’un homme qui a consacré sa vie à cet art, Elsa Thomas est de ceux-ci. Matcha Girl, sa première proposition scénique, invente une cérémonie du thé sur mesure où cette tradition ancestrale se donne à voir, à sentir et à entendre, avec en filigrane un récit plus intime, et pourtant universel, celui d’une relation filiale entre un père et son enfant devenant grand. Tous deux munis des mêmes ustensiles, le maître déploie ses gestes minutieux et un musicien, Louis Sureau, compose en live. Formée au cinéma, la jeune metteure en scène capte des images en direct, et en joue avant de les projeter sur un écran à l’avant-scène. Comme suspendant le temps, elle nous invite à pénétrer dans un univers plein de mystère, sans pour autant en révéler tous les secrets.

Conception et mise en scène – Elsa Thomas

Cheffe opératrice – Axelle Coquelet

Création sonore – Louis Sureau

Maître du thé – Pierre-Jacques Thomas

Collaboration à la mise en scène – Adèle Guidoni

Production déléguée : Les SUBS, Lyon

Le collectif Turbulences est accueilli en résidence à LUX en août 2024