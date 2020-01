Théâtre: « Maux dits mots d’amour »

Le couple a fait couler beaucoup de liqueur fécondante, beaucoup de pleurs mais certainement beaucoup d’encre, depuis la nuit des temps ! Dans une société de plus en plus permissive, consumériste, radicale où les sentiments, l’amour, la sexualité, deviennent une marchandise, les couples se composent, se décomposent et se recomposent. « Maux dits mots d’amour » présente 17 scènes qui oscillent entre rire et drame. Alternant la lecture, le jeu, les comédiens nous font entendre ces moments de vie d’hommes et de femmes (parents, amants, étrangers, maris, épouses, divorcés,…) qui se débattent avec leurs sensibilités, leurs instincts, leurs idéaux. Cette pièce est un laboratoire qui met en évidence les travers de nos comportements dans la relation amoureuse.

EXTRAIT:

« Adam ?

-Eve ?

-Je m’ennuie.

-C’est normal.

-Oui, mais aujourd’hui je m’ennuie particulièrement.

-Pourquoi tu n’irais pas jouer avec les animaux ?

-J’en ai assez de jouer. Eux aussi. Même le serpent s’ennuie à mourir : on dirait un boyau mort !

-Ah ! Tu vis avec quelqu’un ?

-Oui. Depuis Novembre dernier.

-Super !!

-Carrément !!!

-Alors on va bien tous les deux.

-Oui. C’est chouette… »