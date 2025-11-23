Théâtre : »Mirabeau l’insolent » de François Guérin

FESTIVAL OFF AVIGNON 2025 Mirabeau est malade. Les souvenirs affluent, alors il se confie à son médecin et ami, Pierre-Jean-Georges Cabanis.

Tandis qu’un étrange narrateur tout de rouge vêtu nous entraîne au coeur de la Révolution Française, dans l’ombre sinistre de la Bastille.

Comme une partition musicale, les actes s’enchainent. On y croise Jean-Paul Marat le révolté, Camille Desmoulins le journaliste.

COMPAGNIE DU CAFÉ VOLTAIRE

Mise en scène Sacha Guérin.

Écriture François Guérin

Avec Camille Mathieu, Baptiste Mélanie, Ghislain Sacha, Dugénie Jacoulet, Lock Palaisy, Cottin Guerin.