A travers la vie d’un homme, Daniel, de splendeurs en décadences, des Trente Glorieuses à nos jours, on voit un bonnet d’âne, un transistor, « Salut les copains », mai 68, un service militaire, des hommes sur la Lune, deux chocs pétroliers, Mitterrand président, les années fric, l’esprit Canal et la montée du Front National. Aujourd’hui, son fils s’interroge avec malice sur les héritages, parfois empoisonnés, que lui lègue son « boomer » de père, et avec lui, toute une génération.
Théâtre – Mon Boomer- Compagnie Le Temps qui Pique
Par Romain Noury. Durée : 1h.
