ThÃ©Ã¢tre – Montagnes Russes

Tarek n’est pas méchant, il est juste dangereux. Russe, aussi dur que tendre, il jongle avec la peur, raconte la vie, la mort, l’amour, ses cicatrices du passé, il aime le risque et le partage comme son thé autour du feu. Il lit dans les pensées, remarie les couples, il maitrise le danger, mais ça, le public l’ignore. C’est une invitation à rencontrer quelqu’un vers qui nous n’irions pas spontanément, car on a peur de l’inconnu. Un pari, une veillée, une véritable expérience autour d’un thé aux vertus secrètes.

Un conseil : pensez à venir bien chaussés et confortablement vêtus (selon la météo). Et si vous pouviez apporter dans votre sac à dos, un gobelet ou un mug, une lampe de poche, une assise pour le sol (siège, coussin, autre), une revue format A4 (tout type, assumez vos lectures) et un marqueur, ça serait super !