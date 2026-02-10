Théâtre  » Monté – cristo « 

L’Amicale de Montbrison a le plaisir de vous annoncer une soirée théâtre autour du Comte de Monte-Cristo, avec la compagnie « Histoire de Voir » de Lyon.

Au programme : Le Comte de Monte-Cristo, une adaptation rythmée et accessible du célèbre roman d’Alexandre Dumas.

Accusé à tort, Edmond Dantès revient après des années d’emprisonnement sous l’identité du redoutable Comte de Monte-Cristo, animé par un profond désir de justice.

Cette adaptation met en lumière les thèmes majeurs du roman, justice, vengeance et transformation d’un homme trahi à travers une mise en scène épurée et dynamique, ponctuée de références populaires.

Une façon originale, accessible et divertissante de redécouvrir ce grand roman d’aventure.

Tout public (à partir de 12 ans)

Mise en scène : Aline Collaudin

Nous espérons vous voir nombreux et nombreuses pour cette première.

L’Amicale Montbrison