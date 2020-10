Théâtre Musical Bourriques !

– Bourriques ! – Carole Joffrin et Neda Cainero (26) De et avec Neda Cainero et Carole Joffrin

Qu’est ce qu’être un âne ? A l’école, dans la vie ?

Notre société exige de nous de faire tous les efforts pour correspondre au modèle des chevaux, performants, racés, rapides, élégants, levés dès Potron-minet. Les ânes, les lents, les maladroits, les différents, les lève-tard, restent bien souvent sur le bas-côté.

Et si c’était sur le bas côté que poussaient les fleurs sauvages les plus savoureuses, les brins de liberté ? Et si les fous étaient des sages qui s’ignorent ?

Et si être un âne n’était pas si mal que ça finalement…