Théâtre musical « Dans la Forêt profonde » – Festival Vochora

Avenue du Vercors et de la Résistance 26600 Tain-l'Hermitage

Dans les bois ludiques, initiatiques, parfois maléfiques, entre humour, rêverie et poésie, cette promenade théâtrale et musicale permet de découvrir des contes, des légendes, des poèmes où il est question d’amour, de mystères, de murmures, de solidarité et d’écologie tissés avec des musiques d’influences multiples, des subtilités harmoniques des musiques occidentales à la liberté des traditions orales.

Public familial.

Annick Bourgoin conteuse & chanteuse et Marc Lauras compositeur & violoncelliste