Un conteur-auteur raconte son histoire en musique, du point de vue de l’intime, des émotions et du sensible, et vient nous toucher dans nos profondeurs. L’intime devient alors universel. Ultra-sensible avec un trou d’amour dans le ventre c’est un chemin de Bohême, un mélange de tempêtes et de bonheurs, une multitude d’émotions en quête de liberté pour écrire un hymne à la vie et au spectacle vivant.
Théâtre musical : un trou d’amour dans le ventre
Une création contemporaine atypique et singulière, parfois drôle parfois émouvante. Bref, tout ce que l’on vient chercher dans un spectacle… à ne pas rater.
605 Grande Rue 26300 Barbières