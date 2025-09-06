Théâtre « Nos amis les humains »

Soirée théâtre avec la pièce » Nos amis les humains « , mise en scène et interprétée par La P’tite Compagnie de Montéléger » Librement inspirée d’un livre de Bernard Werber.

Un homme et une femme se retrouvent prisonniers dans une cage, quelque part dans l’univers.

Au-delà de la difficulté de se comprendre et de s’aimer, ils vont devoir résoudre une question cruciale : l’humanité mérite-t-elle d’être sauvée ?

Librement inspirée du livre de Bernard Werber ( célèbre pour son roman » Les fourmis « , entre autres), drôle et émouvante, cette comédie parfois grinçante nous questionne et nous fait craindre d’être cruellement d’actualité.

Possibilité de rencontrer les acteurs après la représentation.

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté (https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 ).