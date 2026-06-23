À la croisée du théâtre et du cinéma, les deux pièces du metteur en scène Marc Lainé retracent vingt-trois années de la vie de Liliane et Paul, deux personnages inspirés par ses propres parents. Le couple se rencontre dans l’effervescence de Mai 68. Sans jamais quitter cet espace, Nos paysages mineurs retraverse sept années de la vie de Liliane et Paul, en exposant avec finesse les ressorts intimes de la domination patriarcale et classiste.
Théâtre
Théâtre : Nos paysages mineurs & En finir avec leur histoire
Marc Lainé nous entraîne dans un fascinant voyage immobile et dissèque la façon dont les conditionnements et les rapports de classe s’infiltrent au coeur des relations amoureuses.
Le 22/09/2026 20:00 Informations complémentaires
Place de la Liberté 26000 Valence Tél. 04 75 78 41 70
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